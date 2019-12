Snøtrøbbel i Slovenia – langrennsløperne fikk ikke testet løypene

ntbsport

– De stengte rett og slett løypene helt, så ingen har fått trent der i dag. Nå har de en såle som de akkurat har greid å lage til en sprintløype på 1600–1700 meter, men varmegradene tærer på snøen, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til Aftenposten.

Det hjelper ikke på at det er meldt mildt vær lørdag. Da skal det etter planen gås individuell sprint for kvinner og herrer. Søndag står lagsprint på programmet.

Testet ski i hoppbakken

Fredag måtte det norske landslaget teste ski i unnarennet i hoppbakken i Planica. Monsen sier til avisen at utøverne takler oppladningen fint.

– Det blir hva det blir, og vi må ta det dag for dag. Vi regner med det blir renn lørdag, men vi aner ikke hva som vil skje søndag, sier han.

Kritisk Falla

Til NRK svarer Maiken Caspersen Falla ja på spørsmål om hun er bekymret for helsen til både seg selv og andre utøvere. Hun er kritisk til at det legges renn til Planica på denne tiden av året.

– Jeg synes det er veldig rart at FIS (Det internasjonale skiforbundet) setter seg i en sånn posisjon når vi har så mange snøsikre plasser før jul – i Europa, Norge og egentlig overalt, sier hun til statskanalen.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignery, svarer slik på kritikken fra Falla:

– Dessverre er vi i denne situasjonen nå, men hvem kunne vite at det skulle bli sånn? Vi har et produksjonssystem for snø, samt et snølager. Det er noe som er under vår kontroll, slik at vi kan gjøre det beste ut av det, sier han til NRK.

