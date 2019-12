Sykkelrittet Tour of Norway avlyst

ntbsport

Uten økonomi har vi sett på å arrangere en redusert utgave, men regnestykket går ikke opp der heller. Så den økonomiske risikoen er for stor, sier rittgeneral Roy Hegreberg til TV 2, som først skrev om saken.

Også kommunesammenslåinger, sponsortørke og mindre statlige tilskudd enn antatt har bidratt at det norske etapperittet ikke blir avviklet i 2020.

Tidligere i høst opplyste Hegreberg at de manglet rundt seks millioner for å kunne få neste års arrangement i havn. Til procycling sier Hegreberg at de har spurt seg selv om hvor realistisk det var at de skulle klare å få inn midlene som måtte til for å lande arrangementet.

– Vi har sett på mulighetene for et redusert arrangement, men også det blir vanskelig. Det vil koste mye per dag, og det er noen kommuner som forsvinner ifra dersom vi skalerer det ned for mye. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så går ikke totalen opp, sier han til nettstedet.

– Nå vil vi fokusere 100 prosent på Tour of Norway i 2021 for å få realisert det. Nå har vi tid og kapasitet til det. Med det arrangementet vi hadde i år, så er det liv laga. Men da må vi få en forutsigbarhet rundt økonomien som gjør det realistisk. Vi vil jobbe knallhardt med det, sier Hegreberg til TV 2.

Alexander Kristoff vant 2019-utgaven av Tour of Norway.

Totalt har regjeringen satt av 25 millioner til internasjonale sykkelritt i Norge på statsbudsjettet for neste år. 15 av dem er øremerket Arctic Race of Norway, mens Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skulle ha resten. Mye tyder på at Ladies Tour of Norway får en betydelig del.

