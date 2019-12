Jarstein og Skjelbred bidro til Klinsmann-seier

ntbsport

Jürgen Klinsmann kunne dermed feire en ny opptur som Hertha Berlin-trener. Etter to seirer på rad er hovedstadsklubben seks poeng over kvalifiseringsplassen.

Karim Rekik ble matchvinner i det 65. minutt da han satte inn keeperreturen etter at hans første forsøk ble reddet av Lukas Hradecky.

Pascal Köpke burde ha doblet ledelsen kvarteret før slutt, men hans lobb var ikke god nok.

Jarstein hadde noen gode redninger, men hjemmelagets største sjanse var Lucas Alarios skudd rett utenfor helt i begynnelsen av 2. omgang.

For Klinsmann var tirsdagens vanskelige bortekamp et gjensyn med sin gamle spissmakker fra landslaget Rudi Völler, som er sportssjef for Leverkusen. Det var Klinsmann som hadde grunn til å smile etterpå.

Jarstein var utestengt i Klinsmanns to første kamper som Hertha-trener, og de endte med fire baklengsmål til sammen og bare ett poeng. Siden nordmannen var tilbake i målet har laget tatt to 1-0-seirer på rad.

Skjelbred var midtbaneanker i en 4-1-4-1-formasjon i Leverkusen og gjorde en god jobb. Av nyhetsbyrået DPA trekkes Rekik og Skjelbred fram som Herthas beste. Nordmannen pådro seg et gult kort da han hindret en overgang ved å stoppe en motspiller ulovlig.

