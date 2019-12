Enda en LSK-landslagsforsvarer til utlandet

ntbsport

Nyheten kommer noen dager etter at det ble klart at LSK-kaptein Ingrid Moe Wold skal prøve seg i spansk fotball. Dermed har Norges beste kvinnelag mistet to landslagsforsvarere i løpet av en uke.

Synne Skinnes Hansen har fått toårskontrakt med Linköping, som endte på en noe skuffende 5.-plass i Damallsvenskan i år. Hun er klubbens femte nyervervelse foran 2020-sesongen.

– LFC er et godt sted for meg å være, der jeg kan utvikle meg videre og ta nye steg som fotballspillere. Det er en utfordring jeg gleder meg til, sier Hansen til klubbens nettsted.

– Synne har vært på radaren vår lenge og har fått veldig gode referanser på alle måter. Hun har gjort det bra både i klubb- og landslag og er en veldig sympatisk person, sier sportssjef og trener Olof Unogård.

– Det er nesten som å få to spillere i en ettersom hun er allsidig posisjonsmessig. Det kommer til å bli en stor fordel i neste års tropp, legger han til.

Frida Maanum spiller allerede i Linköping, som er klubben Martin Sjögren trente før han ble Norges landslagssjef. Maanum forlenget nylig sin avtale med to nye år.

Hansen har 20 landskamper for Norge og var med i VM-troppen i sommer, der hun måtte nøye seg med noen korte innhopp. Hun spilte høyreback i Norges tre siste EM-kvalifiseringskamper i høst.

(©NTB)