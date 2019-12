Norge kan få hjemmebanefordel i OL-kvalifiseringen

ntbsport

Det er ventet at arrangørsteder blir offentliggjort denne uka og senest fredag. Ifølge kilder tett på Det internasjonale håndballforbundet (IHF), skal det nå være en viss mulighet for at Norge kan få arrangementet.

I høst sa IHF at det ikke var aktuelt å la et land få kvalifiseringer for begge kjønn.

– Vi tar det vi kan og med åpne armer. Vi får se hva som skjer. Jeg snakket med Hassan Moustafa etter VM-finalen søndag. Han vet vi er åpne for å arrangere også for jentene, sier den norske håndballpresidenten Kår Geir Lio til NTB.

Moustafa er president i IHF. Han ga Norge er frikort til 2017-VM for herrer. Der ble det norsk sølv.

Norge er tildelt OL-kvalifiseringen for menn i april. Denne kan falle bort dersom de norske gutta vinner EM og går rett til OL.

Etter VM er dette OL-kvalifiseringsgruppene for kvinner (De to beste fra hver pulje får OL-billett):

1: Spania, Sverige, Argentina og Senegal.

2: Montenegro, Romania, Norge og Nord-Korea.

3: Russland, Serbia, Ungarn og Kina.

(©NTB)