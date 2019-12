Liverpool mot Atlético i mesterligaen – stormøte mellom Zidane og Guardiola

ntbsport

Liverpool vant sin innledende gruppe i mesterligaen og kunne fått lettere motstand i mandagens trekning i UEFA-hovedkvarteret i Nyon, Sveits.

Atlético nådde finalen i Champions League i 2014 og 2016 og vant europaligaen i 2018. Diego Simeones lag har nærmest konstant nådd langt i europacupene i flere år.

– Det er en tøff kamp, men om du går gjennom hele trekningen, er det mer eller mindre fire eller fem potensielle finaler allerede i åttedelsfinalen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til klubbens nettsted.

– Så det er en virkelig god trekning, en vanskelig kamp, slik det skal være. Jeg tror ikke Simeone løper rundt i stua og er glad for at han fikk Liverpool, legger tyskeren til.

Atlético ble nummer to i gruppespillet bak Juventus i høst og var dermed i den såkalt useedede gruppen. Det betyr at spanjolene spiller hjemme først og må avslutte åttedelsfinalen på Anfield.

Mestermøte

Blant de andre godbitene i åttedelsfinalene finner man storkampen mellom Real Madrid og City. Det blir også en duell mellom trenergigantene Zinédine Zidane og Josep Guardiola.

Guardiola har sterk statistikk mot Real Madrid som hovedtrener i Barcelona og Bayern München. Nå skal han møte laget med City, som jager sin første tittel i turneringen noensinne.

Real Madrid vant sin 13. mesterligatittel i 2018, men har ikke vært like skarp siden det. City har slitt denne høsten, så alt ligger til rette for et svært spennende dobbeltmøte i februar og mars.

– Selv om de (Real) ble nummer to i gruppen, kjenner vi historien deres i denne turneringen. Men for å bli best, må du slå de beste. Og den beste måten å starte på, er med Real Madrid, sier Citys sportsdirektør Txiki Begiristain.

Tottenham-flaks

Fire engelske lag er med i utslagsrunden i mesterligaen. Chelsea får et vrient dobbeltoppgjør mot Bayern München, mens Tottenham på papiret var heldigere og fikk RB Leipzig.

Paris Saint-Germain var uheldig og ble trukket mot Borussia Dortmund i sin åttedelsfinale. Franskmennene har fordel av hjemmekamp til slutt.

Det italienske mesterlaget Juventus, som var i finale senest i 2017, møter franske Lyon, mens rivalen Napoli skal opp mot giganten Barcelona.

I den siste kampen skal Atalanta møte Valencia.

Trekningen:

Borussia Dortmund (Tyskland) – Paris Saint-Germain (Frankrike),

Real Madrid (Spania) – Manchester City (England),

Atalanta (Italia) – Valencia (Spania),

Atlético Madrid (Spania) – Liverpool (England),

Chelsea (England) – Bayern München (Tyskland),

Lyon (Frankrike) – Juventus (Italia),

Tottenham (England) – RB Leipzig (Tyskland),

Napoli (Italia) – Barcelona (Spania).

Kampene spilles 18., 19., 25., og 26. februar. Returoppgjørene spilles 10., 11., 17., og 18. mars. Førstnevnte lag spiller hjemme først.

