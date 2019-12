Kina: Özil har mottatt falske nyheter fra uigurene

ntbsport

Før helgen kom Özil med sterk kritikk av de kinesiske myndighetene på Instagram og Twitter. Der la tyskeren ut meldinger der han hevdet at myndighetene undertrykker uigurene i det nordvestlige Kina.

Mandag kommer Kina med en uttalelse der landet hevder at Özils kritikk skyldes at tyskeren er lurt av falske nyheter om hvordan uigurene blir behandlet. De oppfordrer samtidig fotballstjernen til å besøke Xinjiang-regionen selv for å se.

Özil, som er muslim med tyrkisk bakgrunn, kom med sin kritikk av kinesiske myndigheter fredag. Søndag fjernet Kina Arsenals kamp mot Manchester City fra statskanalen CCTV på grunn av midtbanemannens kritikk.

