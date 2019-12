Serielederen tapte, sjanse for Solbakkens FCK

ntbsport

Ståle Solbakkens lag har hatt tøff kampbelastning i høst på sin vei til europaligaens cupspill, og laget hadde utsikt til å overvintre minst sju poeng bak Midtjylland. Søndagens AGF-seier betyr at FCK med seier over OB i Parken mandag vil være bare fire poeng bak lederlaget.

Awer Mabil ga Midtjylland en oppskriftsmessig ledelse i Herning, men åtte minutters sjokkbehandling i begynnelsen av 2. omgang vendte alt på hodet. Et selvmål av Erik Sviatchenko ga gjestene utligning, før Jon Thorsteinsson og Bror Blume gjorde 1-2 og 1-3 for serietreeren fra Aarhus.

Tidligere søndag scoret Julian Kristoffersen gjestenes mål da Hobro fikk med seg et viktig bortepoeng fra Brøndby stadion. Nordmannen scoret i det 7. minutt, og Brøndby greide ikke å svare med mer enn Simon Hedlunds utligning.

Tre nordmenn startet kampen, men alle ble byttet ut før full tid: Sigurd Rosted for Brøndby, Kristoffersen og Pål Kirkevold for Hobro. Brøndby overvintrer på 4.-plass. Hobro har bare to lag bak seg, men har henholdsvis fire og sju poengs luke til dem.

Mandagens oppgjør mellom FCK og OB i Parken blir årets (og tiårets) siste kamp i dansk superliga, der det er vinterpause til midten av februar.

