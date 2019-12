Salzburg uten Haaland unngikk så vidt tap

ntbsport

Hjemmelaget ledet både 1-0 og 2-1, men Zlatko Junuzovic og Patson Daka berget ett poeng for den ubeseirede serielederen. Daka satte inn sitt 14. mål for sesongen fem minutter før slutt.

Det ble poeng selv om Salzburg spilte nesten hele kampen i undertall. Majeed Ashimeru ble utvist allerede etter et kvarter.

Haaland manglet ifølge klubben på grunn av problemer med en magemuskel. Nordmannen er blant Europas mest ettertraktede spillere på overgangsmarkedet. Heller ikke Takumi Minamino, som skal være ønsket av Liverpool, var i troppen lørdag.

Dakas utligning sørget for at trener Jesse Marsch er den første som har ført et lag ubeseiret gjennom de 18 første serieomgangene i østerriksk eliteserie. Vladimir Markovic stoppet på 17 med Rapid Wien i 1985.

– Uavgjort er ikke et ideelt resultat for oss, men vi er fortsatt ubeseiret. Etter den harde kampbelastningen i det siste er vi ikke direkte misfornøyd med 2-2. Liverpool-kampen kostet mye. Nå er det tid for julefeiring, sa Marsch ifølge orf.at.

Etter 13 seirer og fem uavgjorte er Salzburg bare tre poeng foran LASK, som søndag kan komme opp på samme poengsum med hjemmeseier over Sturm Graz.

Vinterpausen i Østerrike varer til midten av februar. I neste runde kommer LASK til Salzburg.

