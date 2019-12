Hegerberg målløs da Lyon avsluttet året med seier

ntbsport

Gjestene har bare to lag bak seg på tabellen, men solgte seg dyrt i lørdagens bortekamp. Det sto fortsatt 0-0 da kampen gikk inn i sitt siste kvarter, men lagkaptein Wendie Renard sprakk nullen med et hodestøt på et hjørnespark fra Dzsenifer Marozsán.

På overtid fastsatte Shanice van de Sanden resultatet og ga Lyon den 11. seieren på 12 seriekamper i høst. Det er blitt en uavgjort kamp (borte mot Dijon), men laget kan feire jul og nyttår med en klar luke til sine nærmeste rivaler Bordeaux og Paris Saint-Germain.

Hegerberg trodde et øyeblikk at det var hun som sendte Lyon i ledelse lørdag, men hennes nettkjenning i det 67. minutt ble annullert for en forseelse i feltet. Hegerberg fikk ballen i mål etter et frispark fra Marozsán.

I første omgang hadde den norske stjernespissen et par farlige avslutninger med hodet, men den ene gikk utenfor og den andre ble reddet.

Lørdag var det storesøster Andrine som var den målfarligste i Hegerberg-familien, med to scoringer for Roma i italiensk Serie A.

Lyon spiller sin neste seriekamp mot Bordeaux 18. januar.

