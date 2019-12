Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud

ntbsport

Killi ble belønnet med 86,25 og 92,75 poeng i de to hoppene som ble tellende i big air-konkurransen. Det gjorde at hun fikk 179 poeng totalt.

Giulia Tanno ble nummer to med poengsummen 155,25. Silvia Bertagna fra Italia endte på 3.-plass med 150,75 poeng.

– Det føles helt utrolig. Jeg har slitt mye i finaler i det siste, så jeg er kjempefornøyd med å endelig få hoppene til å sitte, sa Killi til arrangøren.

Killi ble nummer fire i sesongåpningen i Italia i starten av november. Fredag ble det samme plassering i kvinnenes kvalifisering i Kina, men lørdag klarte hun å vinne.

Ruud slo tilbake

Birk Ruud skulle prøve å følge opp Johanne Killis sterke seier like etter i herrenes big air.

I sitt førstehopp underroterte Ruud. Han falt og fikk bare 22 poeng. Men i de to siste hoppene slo Ruud kraftig tilbake og ble belønnet med den beste poengsummen av samtlige utøvere.

Spesielt det siste hoppet til Ruud var av den spektakulære sorten. Ifølge kommentatorene hadde Ruud lært seg hoppet under en trening like før konkurransen. Han roterte fem ganger rundt seg selv og tok to saltoer.

– Dette er helt enormt! Det er ingen andre som har gjort dette trikset før. Det er en utsøkt utførelse, sa kommentator Fridjof Fredricsson.

Ruud ble belønnet med 96,50 poeng, som var den soleklart beste poengsummen av alle gjennom konkurransen. Totalt fikk 19-åringen fra Bærum 190,25 poeng. Han var bare 0,25 poeng foran Teal Harle fra Canada.

Christian Nummedal imponerte stort og ble nummer fire etter 95,75 poeng på det siste hoppet.

