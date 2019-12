Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos

ntbsport

Det var flere nordmenn som ikke klarte å kvalifisere seg til sprinten i Davos lørdag.

Appelkvist Stenseth, som har vært en positiv overraskelse i sprintrenn i 2019, var et sekund for sent til å kvalifisere seg blant de 30 beste. Hun var over elleve sekunder bak amerikanske Sophie Caldwell som fikk bestetid i prologen. Anna Svendsen var enda lenger bak, hele 15,04 bak lederen.

De øvrige fem norske klarte å kvalifisere seg, men ingen klarte å utmerke seg noe særlig i prologen.

Maiken Caspersen Falla var beste norske på en 13.-plass og får med seg Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mari Eide i kvartfinalene.

Krogh nesten sist

Blant mennene var det Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg og Mattis Stenshagen som kom til kort. Krogh ble nummer 57 av 74 startende, mens Golberg maktet akkurat ikke å kvalifisere seg med en 37.-plass. Stenshagen var et knapt sekund unna å kvalifisere seg og ble nummer 46.

Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen klarte alle å kvalifisere seg. Franske Lucas Chanavat vant foran Valnes og Taugbøl. Klæbo ble nummer fem.

