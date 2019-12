Ødegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp

ntbsport

– Jeg har litt blandede følelser nå. Isolert sett er det et bra resultat å ta poeng mot Barcelona, men sånn kampen var, med sjansene vi hadde, er jeg litt skuffet nå. Det tror jeg hele gjengen er. Jeg synes vi gjorde en veldig god kamp og fortjente alle poengene, sa Ødegaard til TV 2.

Hjemmelaget fikk en flott start på kampen med ledermål på straffespark før det var spilt et kvarter, og Ødegaard hadde en fot med i spillet. På hans hjørnespark fra høyre følte Sergio Busquets det nødvendig å dra Mikel Oyarzabal kraftig i trøya for å holde ham uten ballen, og det gikk ikke dommeren hus forbi.

Oyarzabal tok selv straffesparket og sendte keeper Marc-André ter Stegen og ballen til hvert sitt hjørne.

Ødegaard vartet stadig opp med lekre detaljer da et Real Sociedad-lag med blod på tann søkte flere sjanser og mål, men det var ikke hvem som helst som var på besøk, og Barcelona var også giftig i det som ble en svært severdig fotballkamp.

Vendte

I det 38. minutt ble det 1-1 ved Antoine Griezmann, som innledet sin strålende karriere i San Sebastian-klubben. Luis Suárez presset Oyarzabal til en feil midt på banen og satte i gang en kjapp kontring. Han spilte fram Griezmann på venstresiden, og franskmannen vippet ballen arrogant over keeper før han feiret svært behersket etter scoringen mot gamleklubben.

Lagene gikk til pause med 1-1, men det tok ikke mange minuttene av den andre omgangen før Barcelona slo til igjen. Busquets leverte et flott gjennomspill til Lionel Messi, som stormet alene mot keeper før han uselvisk sentret til Suárez. Uruguayaneren kunne trille ballen i tomt mål.

– Vi var gode i 1. omgang, og da hadde vel ikke Barcelona andre muligheter enn den de scoret på. De er dødelig effektive og kan skape noe ut av ingenting. Det gjorde de i dag, sa Ødegaard.

Gjestene hadde noen muligheter til å punktere kampen mot et rystet hjemmelag, og blant annet reddet Igor Zubeldia en Gerard Piqué-nikk på streken, men Real Sociedad skulle reise seg. Etter en drøy time sto det 2-2 etter at Alexander Isak satte inn en keeperretur.

Feiring

Oyarzabal spilte Nacho Monreal fram på venstresiden, og ter Stegen slo hans innlegg rett ut i beina på den unge svensken, som feide ballen i mål. Ødegaard hoppet opp på ryggen til Isak for å feire.

Nordmannen var igjen sentral da Real Sociedad kom til flere gode sjanser i jakten på et vinnermål. Han prøvde selv å avslutte i det 69. minutt, men skuddet gikk over. Et par minutter senere var det panikk i Barcelona-forsvaret før Piqué fikk klarert, og en to-mot-en-situasjon med Ødegaard og Willian José ble resultatløs etter en misforståelse.

– Jeg synes jeg gjorde det OK, men jeg kunne ha skapt enda mer. Den der jeg prøvde å tre spissen gjennom må jeg treffe på, men vi misforsto hverandre litt. Vi må få mer ut av slike situasjoner om vi skal slå lag som Barcelona, sa Ødegaard.

