Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen

Klubben bekreftet sparkingen i en uttalelse noen timer etter kampslutt. Italienske medier meldte allerede før kampen at klubbledelsen hadde bestemt seg for å bytte ut Ancelotti med Gennaro Gattuso.

Napoli tok sin første seier på ti kamper da Genk ble knust, men Ancelotti førte laget ubeseiret gjennom gruppespillet der tittelforsvarer Liverpool var blant rivalene. Imidlertid skal han ha kommet på kant med både spillere og ledere i klubben, og publikum har også delvis vendt laget ryggen.

– Vi er glade for at vi er videre. Bare de som går videre fra gruppespillet kan vinne Champions League, sa Ancelotti etter kampen. Han har vunnet turneringen to ganger med Milan og en med Real Madrid, men får ikke sjansen til å bygge videre på den merittlista.

– I dag hjalp publikum oss. Når du presterer på banen får du tilhengernes støtte.

For Sander Berge og hans lagkamerater i Genk ble det en tung kveld i Sør-Italia.

Verst var det for Maarten Vandevoordt, som 17 år og 287 dager gammel ble den yngste målvakt i en Champions League-kamp noensinne. Han ga hjemmelaget ledermålet med en kjempebrøler før det var spilt tre minutter, og før pause laget han også straffespark og pådro seg gult kort.

Må lære

– Vi kom tre mål under altfor tidlig. Etter det viste vi at vi kan spille god fotball, men vi viste igjen at vi er et ungt lag med lite erfaring og som gjorde noen rare feil, sa Berge ifølge uefa.com.

– Jeg håper vi lærer av dette. De tenker raskere enn oss. Det er en læringsprosess, og vi må heve oss.

Genk tok bare ett poeng i gruppespillet og var uten sjanse til avansement uansett utfall av tirsdagens kamp, men håpet om en god avslutning på høstens europacupeventyr ble knust tidlig på et nesten folketomt San Paolo.

Etter halvannet minutt nikket Kalidou Koulibaly i tverrliggeren og ned bak Vandevoordt på et hjørnespark fra Dries Mertens, men ballen spratt på rett side av streken for Gent. Gjestene rakk knapt å puste ut før det var hjemmejubel likevel.

Jhon Lucumi slo noe unødvendig et tilbakespill til Vandevoordt, som ble presset av to motspillere. Han burde bare ha feid ballen unna, men prøvde overmodig å lure vekk Mertens med en Cruyff-vending. Han traff ballen helt feil og sendte den rett til Milik, som kunne banke den i mål.

Den første 17-årige keeper i mesterligaens historie kunne knapt fått en dårligere start.

Effektivt

Gjestene prøvde å slå tilbake og hadde noen gode forsøk ved Joseph Paintsil og to ganger Paul Onuachu, men det var bare Milik som traff mellom stengene i en første omgang der Napoli hadde 3-0 i avslutninger på mål og omsatte det i tre måls ledelse.

I det 26. minutt ble Giovanni Di Lorenzo spilt fram på høyresiden og la inn foran mål, der Milik holdt seg foran Genk-kaptein Sebastien Dewaest og skjøt inn 2-0. Den polske spissen fullførte sitt hattrick fra straffemerket i det 38. minutt etter at kaptein José Callejón ble spilt gjennom, fikk tåspissen på ballen foran Vandevoordts hender og gikk i bakken etter minimal kontakt med keeperen.

Målvakten ble straffet med gult kort og måtte deretter plukke ballen ut av nettet igjen.

Den andre omgangen ble et antiklimaks, men Mertens fastsatte resultatet med en panenkastraffe kvarteret før slutt, etter at hans skudd traff armen til forsvareren Casper De Norre.

Med seier var Napoli videre til cupspillet uansett utfall av den samtidige kampen mellom Salzburg og Liverpool. Så lenge østerrikerne holdt nullen lå Napoli an til å bli gruppevinner, men Liverpools seier gjør at tittelforsvareren endte på tabelltopp og Erling Braut Haalands klubb må nøye seg med europaligaspill.

