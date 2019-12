Rosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder

ntbsport

Svensken ble presentert som ny RBK-sportssjef på en pressekonferanse på Brakka på Lerkendal tirsdag ettermiddag. Ansettelsen skjer to dager før Rosenborg avslutter sesongen med bortekamp mot PSV i europaligaen.

Dorsin er utdannet jurist og har drevet sitt eget agentfirma siden han la opp som spiller i 2016. Han har også sittet i styret i håndballklubben Byåsen.

Nå skal den tidligere RBK-backen erstatte Bjørnebye, som noe overraskende ga seg i jobben som sportslig leder i midten av november. Han har hatt jobben i fem år.

Dorsin fikk med seg 402 kamper og scoret 31 mål i løpet av sine tolv sesonger som spiller i Rosenborg. Han var i klubben i to omganger i 2004-07 og 2008-16. I mellomtiden hadde han et kort opphold i rumenske Cluj, hvor han fikk med seg et seriemesterskap.

Dorsin vant fem seriegull og én NM-tittel med RBK.

Svensken spilte også 16 landskamper for Sverige mellom 2001 og 2010.

(©NTB)