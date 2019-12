Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken, men kåret til årets spiller

ntbsport

Den tyske 20-åringen gikk til topps i Kenya Open søndag, og hun var den eneste som kunne vippe Skarpnord ned fra førsteplassen. Hun gjorde det med stil da hun satte banerekord med 64 slag, hentet inn sju slag på Julia Engström og tok seieren hun trengte. Hun endte ett slag foran indiske Aditi Ashok og tre foran Engström.

Skarpnord greide bare delt 34.-plass i en turnering der hun ikke så 60-tallet på noen av sine fire runder. Tonje Daffinrud var beste norske i Mombasa med delt 26.-plass.

Ifølge VG ble Marianne Skarpnord derimot stemt fram som årets spiller på Europatouren i golf for kvinner.

– En super sesong og en ekstremt populær utøver på touren. Gratulerer, skriver Ladies European Tour på Twitter.

Første tyske vinner

Henseleit ble den tredje som har vunnet europatouren sammenlagt og blitt kåret til årets førsteårsspiller i samme sesong, etter Laura Davies i 1985 og Carlota Ciganda i 2012.

Hun er den første tyske sammenlagtvinner på europatouren. Hun er også første tysker som blir «rookie of the year».

– Det kunne ikke blitt bedre enn å avslutte sesongen med seier, og det er bare utrolig at jeg vant sammenlagt og ble rookie of the year, sa Henseleit.

Skuffet lørdag

– Jeg var skuffet over det jeg gjorde lørdag, men bestemte meg for å gjøre mitt beste på hvert hull. Etter ni hull var jeg to slag bak lederen og visste at det var mulig.

Henseleit var den eneste som kunne snyte Skarpnord for sammenlagtseieren, og hun måtte vinne for å greie det. Hun kvalifiserte seg til europatouren med 3.-plass i fjorårets kvalifisering og ble profesjonell så sent som i januar.

Skarpnord kunne kopiert Suzann Pettersen, som vant europatouren sammenlagt i 2013. «Tutta» ble også rookie of the year i 2001.

(©NTB)