Ni magiske minutter endte Arsenals rekke uten seier

Etter en skrekkelig time på fremmed gress, på stillingen 0-1, dukket først 18 år gamle Gabriel Martinelli opp inne i 16-meteren og satte inn utligningen for Arsenal. Det var hans første mål i Premier League i hans første sjanse fra start i den engelske toppdivisjonen.

Seks minutter senere hamret Nicolas Pépé inn 2-1 med et nydelig skudd. Ivorianeren ble i sommer hentet til Arsenal som klubbens dyreste spiller gjennom tidene. Mandag viste han hvorfor de betalte i dyre dommer da han sendte Arsenal i ledelsen.

Ni minutter etter Martinellis utligning sto det 3-1 da toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang på flott vis satte inn sitt ellevte ligamål for sesongen.

Det var nok til å ende Arsenals forferdelige rekke uten seier. Forrige gang laget vant en kamp i Premier League var for over to måneder siden. 6. oktober slo de Bournemouth 1-0 på hjemmebane. Siden var det spilt sju ligakamper. I alle turneringer sto klubben uten seier på ni kamper, Arsenals verste rekke siden 1977.

Endelig Ljungberg-jubel

Mandag kunne altså den midlertidige hovedtreneren Fredrik Ljungberg endelig juble for seier. Dette var hans tredje kamp siden han tok over for spanske Unai Emery. I de to foregående har det blitt 2-2 mot bunnlaget Norwich og 1-2-tap hjemme mot Brighton.

Seieren fører Arsenal opp på 9.-plass, sju poeng bak fjerdeplassen som gir mesterligaspill neste sesong. London-klubben er to poeng bak Manchester United på 5.-plass.

West Ham sliter derimot langt nede på tabellen. De er nummer 16 og har kun én seier på sine siste ti kamper.

Skade på oppvarmingen

Men det så lenge ut til å bli et nytt mareritt for Arsenal. På oppvarmingen ble høyreback Héctor Bellerín skadd, og spanjolen kunne ikke spille kampen. Etter en snau halvtime var det venstreback Kieran Tierneys tur. Han måtte ut med en skulderskade.

Sju minutter før pause ble det enda verre for Ljungbergs lag da Ogbonna stanget inn 1-0 for West Ham via en Arsenal-spiller.

Og det var også West Ham som startet den andre omgangen best. Med litt flyt kunne det stått 2-0. Istedenfor dukket Martinelli, Pépé og Aubameyang opp i tur og orden og sørget for Arsenal-opptur.

