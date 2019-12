Mjelde senket Manchester City

ntbsport

Den norske 30-åringen avgjorde oppgjøret med sin scoring etter 81 minutter. Like før hadde Bethany England utlignet for Chelsea, etter at Caroline Weir hadde sendt City i ledelsen etter en times spill.

Chelsea er ubeseiret i ligaen denne sesongen og står med 22 poeng på åtte kamper. De er to poeng bak serieleder Arsenal, men Chelsea har én kamp mindre spilt.

Guro Reiten spilte 72 minutter for Chelsea.

Aurora Watten Mikalsen satt hele kampen på benken da Manchester United vant 3-1 over Everton, mens Cecilie Kvamme spilte samtlige 90 minutter for West Ham i 1-1-kampen borte mot Liverpool.

Lisa-Marie Utland startet og spilte 70 minutter før hun ble byttet ut for landslagsvenninne Amalie Eikeland da Reading tapte 0-3 hjemme for Arsenal.

(©NTB)