Frisk Asker slet seg til viktig seier mot Narvik

Da svenske Victor Björkung la på til 3-1 for Frisk Asker sent i andre periode trodde de fleste at laget kunne cruise inn til en enkel hjemmeseier, men de skulle ikke få det så lett.

Med Narvik-mål av Jørgen Kvål og Arttu Niskakangas ble det jevnere enn Frisk Asker hadde håpet på hjemme mot bunnlaget fra nord, men Fredrik Lystad dro nytte av overtallsspill og scoret seiersmålet for hjemmelaget.

Frisk Asker som bare hadde vunnet én av sine siste seks kamper går opp på 41 poeng, rett bak 4.-plasserte Vålerenga. Narvik blir stående på 24 poeng, ti foran Manglerud/Star på nedrykk.

Lillehammer-nedtur

Det ble tett og jevnt mellom Lillehammer og Sparta Sarpsborg i Sparta Amfi, men det var hjemmelaget som stakk unna med alle poengene etter at Anders Henriksen avgjorde til 3-2 i tredje periode.

Før det hadde hjemmelagets Victor Öhman og bortelagets Brendan Harms matchet hverandre med to mål hver. Öhman scoret det eneste målet i første periode, men Harms svarte med to tidlige mål i den andre. Rett før den andre perioden var omme, var svenske Öhman frampå igjen, og lagene gikk inn til siste periode med uavgjort.

Da Henriksen avgjorde kampen var Öhman igjen involvert med en målgivende pasning.

Lillehammer mister dermed terreng til rivalen Storhamar som lørdag vant 9-2 mot Grüner og står med 49 poeng. Lillehammer er sju poeng bak med 42. Sparta holder følge med Frisk Asker etter seier for begge lag søndag.

