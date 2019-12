Eksamens-Graabak: – Riiber er ikke uslåelig

ntbsport

22-åringen fra Oslo har vunnet samtlige fem renn så langt i sesongen. Søndag var han igjen i egen klasse i Lillehammer. Graabak ble igjen nummer to slik han også ble lørdag.

– Han er ikke uslåelig. Han kommer til å gjøre feil han også. Det gjør alle. En dag har jeg full klaff når han gjør en feil, og da er det plutselig jeg som kanskje står på toppen. Men akkurat nå har han høyere bunnivå enn alle andre. Det er det som viser seg her, sa Graabak til NTB.

Graabak minnet også om at tyskerne er på full fart framover og at det antakelig blir tettere allerede når gjengen samles i østerrikske Ramsau om to uker.

Storeslem

– Da er også bakken mindre, og det gjør at det vil tette seg til, konkluderte seiersvante Riiber.

Riiber ledet etter hopprennet og gikk først over mål slik han har gjort hver gang til nå i sesongen.

At Riiber har gjort storeslem i sesongåpningen tenker han ikke så mye på.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg prøver bare å forbedre meg i løypa hele tiden. Jeg har god selvtillit og flyter på det. Jeg er veldig fornøyd med sesongåpningen, sa Riiber.

Student

Med femte beste langrennstid sikret Jørgen Graabak dobbelt norsk og gikk inn til en ny andreplass, 20,2 sekunder bak vinneren. Vinzenz Geiger ble nummer tre. Tyskeren var 47,9 sekunder bak Riiber i mål.

Graabak dro rett hjem til Trondheim etter rennet. Etter en måned på tur venter nye oppgaver.

– Jeg har eksamen på onsdag, sa Graabak, som tar en mastergrad i økonomi ved NTNU.

Av øvrige norske blant topp ti ble Jens Lurås Oftebro nummer seks. Espen Dahlhaug Bjørnstad ble nummer sju.

