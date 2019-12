Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane

ntbsport

Marcus Rashford åpnet festkvelden med scoring fra straffemerket, før Anthony Martial la fortjent på til 2-0 med en herlig avslutning via stolpen. Nicolas Otamendi reduserte like før slutt, men 2-1 var nok. Manchester United sjokkerte hjemmelaget tidlig og dominerte til tider kampen, som muligens var lagets beste prestasjon under Solskjærs ledelse.

Seieren kommer kun fire dager etter at United slo Tottenham og Solskjærs forgjenger José Mourinho. Med seks poeng på to kamper ligger laget på femteplass foran Tottenham, med bare fem poeng opp til den viktige fjerdeplassen, etter at Chelsea tapte mot Everton tidligere på dagen.

For Manchester City virker det nå håpløst å forsvare ligatittelen. De er hele 14 poeng bak serieleder Liverpool.

VAR-straffe

Etter 20 minutter ble Rashford løpt over ende av Bernardo Silva i boksen, men dommer Anthony Taylor vinket spillet videre. Etter bruk av VAR ble avgjørelsen omgjort til straffespark.

Brennhete Rashford var iskald fra straffemerket, sendte keeper feil vei og United i ledelsen.

Rashford, som står med sju mål på sine åtte siste kamper i Premier League, kunne lagt på til 2-0 like etterpå, men en god kontring endte med en svak avslutning fra lagets toppscorer.

Avslutningen to minutter senere var mye bedre, men denne gangen tverrliggeren sto i veien for Rashford som kunne scoret hat-trick før halvtimen var spilt.

Istedenfor var det Martial som kunne legge på til 2-0 rett etterpå. Franskmannen kombinerte fint med Daniel James før han sendte ballen i mål via stolpen med en flott avslutning. Ledelsen var velfortjent etter en halvtime der City knapt skapte en sjanse.

Holdt unna

Hjemmelaget måtte vente helt til det var gått 38 minutter før de fikk sin første gode sjanse. Et nydelig innlegg fra Kevin de Bruyne endte opp på hodet til Gabriel Jesus, men stupheadingen til brasilianeren var svak og gikk utenfor fra sju meter.

City ville også ha straffe fra VAR da et innlegg fra Kyle Walker traff hånden til Fred, men dommer mente at den var i en naturlig stilling og City ble ikke bønnhørt.

De Bruyne var nok en gang Citys beste spiller og kunne fort redusert da han kom til skudd fra hjørnet av femmeteren etter 55 minutter, men en fantastisk blokkering fra Victor Lindelöf hindret mål.

Otamendi reduserte på corner etter 85 minutter, men selv med massivt press og store sjanser for City, holdt Manchester United unna i sluttminuttene og sikret en svært sterk seier for Solskjær. Etter en tung start på sesongen ser ting nå langt mer lovende ut for nordmannen.

