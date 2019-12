Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA

ntbsport

Fra startnummer 32 kjørte 25 år gamle Sejersted strålende og ble nummer fem. Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud fulgte på henholdsvis sjuende- og åttendeplass.

Sveitsiske Beat Feuz vant suverent.

Sejersted var samtidig klart raskest av samtlige på toppen. Nedover i løypa tapte han imidlertid tid, men en plass blant de tre beste var likevel innenfor rekkevidde ved siste mellomtid.

I det siste partiet røk imidlertid karrierens første pallplass i verdenscupen.

– Jeg fulgte planen og hadde en god runde. Dette er en hundredelsidrett. Tre hundredeler bak pallen, sånn er det. Plasseringsmessig er dette det klart beste utforrennet mitt så langt. Det er positivt, sa Sejersted til NRK.

Sejersted imponerte under utfortreningene i Beaver Creek og fortsatte på samme måte i rennet.

Kilde imponerte igjen

Alexander Aamodt Kilde ble nummer seks lørdag og var slått med 64 hundredeler i kampen om seieren. Franske Johan Claret og østerrikske Vincent Kriechmayr delte annenplassen. De var slått med 41 hundredeler av vinneren Feuz.

Kilde, som ble nummer to i fredagens super-G-renn, hang ikke med hodet til tross for at han var klart slått av vinneren.

– Det kjentes egentlig ganske bra ut. Jeg merket jeg bommet litt før «golden eagle», der jeg måtte svinge litt opp igjen for å rekke en port. Dermed ser jeg på tidene at jeg taper litt fra andre til tredje mellomtid, sa Kilde til NRK.

Nyter skikjøring

Lørdag gjorde 27-åringen en klar feil som kostet ham seieren i super-G-rennet i Beaver Creek. Lørdag manøvrerte han seg ned utforløypa uten noen synlige bommerter. Fort nok til seier gikk det likevel ikke.

Kilde føler uansett at han er i flytsonen i sesonginnledningen.

– Det er bare superdigg å kjøre på ski om dagen, stå i balanse og ha full kontroll. Jeg merker at jeg har overskudd når jeg kjører, og det er superdeilig. Jeg får ta med meg den følelsen gjennom sesongen, sa han.

Kjetil Jansrud kjørte også meget godt på toppen lørdag, men tapte mer og mer nedover i løypa. I mål var han slått med 87 hundredeler. Det ga delt åttendeplass.

– Dette var egentlig ganske bra. Det har vært et formidabelt prosjekt å finne tilbake til utforformen. Det har jeg gjort nå, selv om det ikke er hundre prosent ennå, sa han til NRK.

Gudbrandsdølen fastslo deretter at han var mindre skuffet enn etter fredagens super-G, og at han kjørte sin beste utfor på to og et halvt år.

Søndag fortsetter verdenscuphelgen i Beaver Creek med storslalåmrenn. Der skal Henrik Kristoffersen forsøke på følge opp slalåmseieren fra finske Levi for to uker siden.

