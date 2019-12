Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker

ntbsport

Søndag møter Norge Danmark. Danskene har et enda dårligere utgangspunkt enn det norske laget før hovedrunden.

Norge kollapset etter pause mot Nederland fredag. 2.-omgangen ble tapt 10-16 etter en fin førsteomgang og 18-14-ledelse.

– Vi spilte en god og en dårlig omgang. Det holder ikke på dette nivået. Vi skal være klar over at vi har sju klassespillere hjemme som har spilt mye. Laget vårt er relativt nykomponert, selv om vi har noen kontinuitetsbærere. Skal vi leve gjennom et mesterskap på ti kamper, så må det rulleres på spillere, sa Hergeirsson.

– De må orke å spille kamper etter hvert som tiden går. Da sier det seg selv at med lite samtrening, er det ikke så rart at vi har litt rusk i maskineriet.

Hergeirsson lanserte også Helene Gigstad Fauske, og at hun trolig kommer til å få sjansen i kampene de nærmeste dagene. Hun har stort sett vært benkevarmer hittil.

– Hun kan ha ferdigheter å ha med seg. Det var akkurat det vi savnet i går (lørdag).

Gjorde feil

Hergeirsson tok selvkritikk på at keeper Silje Solberg ble sittende for lenge på benken en periode i 2.-omgangen.

– Vi vet ikke hva det ville ha brakt, men hun burde ha vært inne tre-fire-fem angrep tidligere, sa Hergeirsson.

I EM i fjor tapte Norge åpningskampen mot Tyskland. Da valgte lagledelsen å ta en ut en storspillende Solberg etter 30 minutter og sette inn Katrine Lunde. Hun slapp inn de elleve første skuddene da tyskerne snudde kampen og vant.

Norge mistet da muligheten til å styre egen skjebne videre i mesterskapet. EM endte med 5.-plassen.

OL-trøbbel?

Tapet mot Nederland gjør at Norges vei mot en eventuell semifinale er blitt langt mer kronglete.

VM-innsatsen kan også spille inn på OL-prosessen. Verdensmesteren får OL-billett. Så skal det fordeles ytterligere plasser i en kvalifisering som arrangeres i mars.

En topp-6-prestasjon vil trolig gi Norge gunstig seeding i kvalifiseringen. Havner Norge lenger ned i VM, kan det bety tøffere motstand i en eventuell OL-kvalifisering.

Norge møter Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag. Tre norske seirer i hovedrunden gir garantert semifinale.

