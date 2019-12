Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier

ntbsport

Haaland scoret lørdag sitt første mål i østerriksk toppdivisjon på en snau måned og står nå med 27 mål på 21 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Målet kom etter ni minutter da Haaland ble servert av spissmakker Patson Daka. Daka hadde allerede gitt Salzburg ledelsen etter bare tre minutter etter at Haaland vant en duell i forkant.

Masaya Okugawa og Takumi Minamino la på til 4-0 før Haaland ble byttet ut etter 66 minutter. Andreas Ulmer la på til 5-0 like før slutt, før Stefan Hager fikk et trøstemål for bortelaget.

Salzburg leder stadig hjemlig serie foran Rosenborgs overmenn LASK. Haalands lag skal ut i en siste og avgjørende gruppespillkamp mot Liverpool i mesterligaen tirsdag. Klarer laget å slå Liverpool, går de også videre i mesterligaen på bekostning av de regjerende mesterne.

Den oppgaven kan riktig nok bli tøff. Liverpool er i forrykende form og har ikke tapt i Premier League på 33 kamper.

(©NTB)