Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise

21-åringen startet som nummer 21 i lørdagens konkurranse, og var i ledelsen på sine tre første passeringer. Lie tapte noe tid nedover i bakken, men var likevel på vei mot en god plassering.

Men mot slutten gikk det galt. Vie falt etter et hopp og ropte ut i frustrasjon over at et sterkt løp gikk i vasken.

Nicole Schmidhofer fra Østerrike vant lørdagens renn. Hun var 13 hundredeler foran amerikanske Mikaela Shiffrin på plassen bak. Francesca Marsaglia fra Italia ble nummer tre.

Lie har vist flott form i Canada den siste uken. Hun var raskest på to av to utfortreninger, før hun fredag kjørte inn til sin beste plassering i utfor i verdenscupen noensinne. 21-åringen ble nummer elleve. Den sto i fare for å bli slått lørdag, men løpet ble altså spolert av fallet.

Lies beste plassering i verdenscupen er en 7.-plass. Den kom i super-G i Cortina i Italia i januar. Søndag får hun en ny mulighet når det kjøres super-G i Canada.

