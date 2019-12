Everton slo Chelsea i første kamp uten Marco Silva

ntbsport

Calvert-Lewin kunne med sitt andre mål for dagen sikre seieren mot Chelsea i trener-debuten for Evertons midlertidige manager Duncan Ferguson.

De fikk en drømmestart da Richarlison ga Everton ledelsen etter bare 5 minutter på ekte Duncan Ferguson-vis. Et godt innlegg fra Djibril Sidibé ble møtt kontant av Richarlison, som stanget ballen inn med hodet fra kort hold.

Kun ti minutter senere kunne Richarlison og Everton fått sitt andre, da Dominic Calvert-Lewin kom ganske alene med keeper, med brasilianeren ledig ved siden av seg. Istedenfor å sentre skjøt den engelske unggutten rett på keeper og Chelsea slapp unna med skrekken.

Abraham-sjanser

London-laget hadde også sine sjanser til å score før hvilen, men Tammy Abraham var litt for sen ved to anledninger. Først da han sneiet innlegget fra Willian med hælen og så da han akkurat var for sent ute på et hardt innlegg fra Mason Mount.

Willian fikk også en mulighet til å score selv, men driblet seg bort istedenfor å skyte og Everton fikk gå inn til pause med ledelsen.

Everton startet andre omgang som den første og la på til 2-0 etter bare fire minutter. Andreas Christensen og Kurt Zouma rotet det virkelig til i klareringene og Calvert-Lewin fikk en ny mulighet til å score. Denne gangen var han sikker og plasserte ballen enkelt i mål.

Richarlison fikk også en ny mulighet til å score kun minuttet etterpå, men denne gangen var det brasilianeren som skjøt rett på keeper.

Volley-mål

Istedenfor var det Chelsea som kunne juble for mål.

En klarering fra Everton-forsvaret endte opp hos Mateo Kovacic som fra 25 meter bredsidet inn en hel volley og fikk sitt første mål i Premier League. Abraham forstyrret keeper nok til at ballen spratt inn i mål og en sjekk med VAR viste at han var onside.

Begge lag fikk et par gode muligheter til å score etter de to kjappe målene, men Everton avgjorde kampen drøye fem minutter før full tid, takket være sine egne unggutter. Tom Davies og Calvert-Lewin kombinerte fint, før ballen til slutt endte opp hos sistnevnte som fikk pirket inn sitt andre for dagen.

Duncan Ferguson kunne igjen juble hemningsløst og kunne feire tre poeng i trener-debuten da dommer blåste av ved full tid.

Ferguson scoret 61 mål på 239 kamper over to perioder i Everton-drakten. Etter at Marco Silva fikk sparken på torsdag, ble Ferguson utnevnt som trener på midlertidig basis mens Everton leter etter ny permanent hovedtrener.

Treneren til kinesiske Shanghai SIPG, Vítor Pereira, og tidligere Everton-trener David Moyes er de største favorittene til å ta over for klubben fra Merseyside.

