Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp

Det har den seneste tiden vært spekulert i en karrierstopp for den tidligere verdenseneren, spesielt etter at hun fikk konstatert kronisk leddgikt.

- Jeg har spilt profesjonell tennis siden jeg var 15. Det har vært en fantastisk kapittel i mitt liv, skriver hun.

Woziniacki har fastholdt at hun skulle fortsette å konkurrere, men fredag ettermiddag meddelte hun selv på sin Instagram-konto at karrieren er over.

At 29-åringen legger opp etter Australian Open er neppe tilfeldig. Det var der hun vant sin første og hittil eneste grand slam-tittel i 2018.

De fem siste årene har dansken hatt en rekke gode resultater. Wozniacki tok seg til finale i US Open fra 2014, semifinale i samme turnering i 2016, samt kvartfinale i Frenck Open i 2017 og karrierebeste med seier i Australian Open i 2018.

