Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford

Mourinho var tilbake på Old Trafford etter at han fikk sparken som United-manager nesten på samme tid for ett år siden. Han måtte reise hjem tomhendt, for Marcus Rashford to scoringer var nok til sikre full pott for Ole Gunnar Solskjærs gutter.

– Det har vært mange slike kamper hvor vi ikke har klart å ta alle poengene. Denne gangen klarte vi å snu det og det er viktig for laget. At vi ikke leder med tre ved pause er helt utrolig. Men de har gode enkeltspillere, og vi kan ikke gi dem det rommet de fikk inne i vår boks foran scoringen, sa Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

– Det var viktig for guttene å føle at dette går rette veien. Resultatet er viktig for spillerne og fansen. Det gråe håret har jeg på grunn av genet fra pappa, spøkte nordmannen.

United har nemlig slitt så langt i sesongen, men med de tre poengene rykket de opp til 21 poeng og avanserte til sjetteplass på tabellen. Tottenham ligger på åttende med ett poeng mindre.

Etter to strake 3-2-seire i ligaen kom Mourinho ned på jorden igjen onsdag.

– Vi startet både begge omgangene dårlig. Vi sov litt og vi kan ikke slippe Rashford til slik vi gjorde. Vi tok over litt mot slutten av i 1. omgang og vi burde utnyttet vår gode periode. I annen omgang klarte United å forsvare seg bedre og slapp oss ikke til så mye, sa Mourinho, som var fornøyd med mottakelsen han fikk på Old Trafford.

Årsbeste

Det var klart årsbeste og flott fart på Manchester United-spillet den første halvtimen. Marcus Rashford scoret ett mål, men samme mann hadde tre-fire skuddforsøk som det luktet svidd av. Mourinhos Tottenham var heldige som slapp unna mer enn ett baklengs i den perioden.

Etter seks minutter kom det første målet. Rashford fikk ballen fra Jesse Lingard like innenfor 16 meter. Et kjapt skudd satte argentinske Paulo Gazzaniga litt ut og ballen føk inn ved nærmeste stolpe.

Etter snaue kvarteret ble Mourinho taklet av Daniel James. Unggutten hadde falt i en duell med en Tottenham-spiller og slo hodet inn i leggen på portugiseren som sto i kjent posisjon på sidelinjen.

Rashford fikk virkelig forsøkt skuddfoten den første halvtimen. Han var ikke langt unna på et frispark fra god posisjon etter 20 minutter, men denne gangen var Gazzaniga med på notene. Etter 24 minutter banket han til fra langt hold og ballen havnet i tverrliggeren via fingrene til Spurs-målvakten. Kort etter slo Rashford til igjen like utenfor 16 meteren også denne gangen fikk Gazzaniga avverget.

Alli-kunst

Etter 38 minutter slo Tottenham til med sitt første skikkelig angrep. De satte inn et solid press på United-forsvaret, og det hele avsluttet med mål fra Dele Alli. Alli gjorde et kunststykke da han vippet ballen forbi Fred før han dro seg gjennom og avsluttet med å sende ballen i mål. Dommeren måtte derimot ty til VAR for å se om ballen hadde vært borti skulderen hans da han vippet ballen fordi Fred.

Like før sidebytte ble Rashford hardt taklet i duell med Gazzaniga. Han fikk seg en smell, men var tilbake etter pause. To minutter ut i annenomgangen var Rashford på ferde igjen. Noe klønete felte Moussa Sissoko ham bakfra på kanten av 16-meteren. Rashford satte selv straffen da han fintet Gazzaniga feil vei.

Tottenham hadde den beste sluttspurten, men det ble bare med noen halvsjanser foran David de Gea.

Neste oppgjør for Solskjærs menn er byderbyet borte mot Manchester City lørdag kveld. Tottenham tar imot Burnley.

