Christiansen skuffet med 6.-plass på 400 m fri

ntbsport

Henrik Christiansens hadde 3.39,99 i forsøket og forbedret seg i finalen til 3.39,10. 23-åringens norske rekord er på 3.36,34.

Danas Rapsys fra Litauen dominerte finalen og var i teten var start til slutt og vant på tiden 3.33,20. Briten Thomas Dean tok sølvet etter en god avslutning. Han fikk 3.37,95, mens bronsen gikk til Gabriele Detti fra Italia med 3.38,06.

Christian holdt fjerdeplass etter halvsvømt distanse, men måtte se ytterligere to konkurrenter foran seg mot slutten.

Nordmannen skal torsdag svømme forsøk på favorittøvelsen 1500 m fri. Finalen der går fredag kveld.

Christiansen tok bronse på 400- og 1500 meter fri under EM i København for to år siden

(©NTB)