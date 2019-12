Tom Nordlie hentet inn som LSKs redningsmann

ntbsport

Nordlie har reddet flere klubber fra nedrykk, nå skal han gjøre det igjen. Denne gangen er det Lillestrøm som trenger 57-åringens hjelp.

Årets eliteserie endte med at de kanarigule må spille kvalifiseringskamp mot Start om fornyet plass i den øverste divisjonen. I de kampene er det Nordlie som skal lede LSK.

– Vi tror at Tom er den mannen som sannsynligvis kjenner laget best, bortsett fra dem som jobber i klubben. I tillegg kjenner han Start godt, så vi mener Tom er mannen som har størst sjanser for å gjøre at vi fortsatt holder oss i Eliteserien, sa styreleder Morten Kokkim.

– Jeg tar en sjans. For at det ikke skal bli noen kompensasjon til Skeid så må jeg terminere den kontrakten. Jeg sa til kona at det kan hende jeg står uten lønn etter i januar. Da svarte hun at «har du ikke tenkt å klare dette?», så jeg har støtte derfra.

– Jeg føler at jeg har erfaring på godt og vondt fra disse situasjonene her.

Handler om det mentale

Nordlie trente romerikslaget fra 2006 til 2008, og førte LSK til cupgull i 2007. Året etter trakk han seg etter en svak start på sesongen.

Fem klubber og elleve år senere er han tilbake på Åråsen. Han har kun fem dager på seg til å få orden på LSK før den første kvalifiseringsfinalen mot Start spilles lørdag 7. desember (borte). Returoppgjøret går på Åråsen onsdag 11. desember.

– Det er jo sånn at disse spillerne har spilt 1500 kamper i sitt liv tidligere, så det er ingenting nytt som kommer til å skje, verken i Kristiansan eller her, sa Nordlie.

– Dette handler mye om det mentale, å sette kryss over det som har vært, og fokusere på det vi kan gjøre noe med.

Rykter

Mandag fikk Jörgen Lennartsson sparken fra trenerjobben i LSK. Svensken, som tok over i Lillestrøm sommeren 2018, vant ikke en eneste kamp etter 25. august.

Kun timer etter trenersparkingen startet ryktene om Nordlies retur å svirre, og mandag kveld fortalte hovedpersonen til Eurosport at det hadde vært kontakt mellom ham og LSK.

Tirsdag ble ansettelsen bekreftet.

Nordlie, som rykket ned fra 1. divisjon med Skeid denne sesongen, har siden forrige LSK-periode trent Kongsvinger (2008-09), Fredrikstad (2009-10), Kongsvinger (2011-12), Sandnes Ulf (2014), Avaldsnes (2014-15), og Skeid (2016-19).

Kvalifiseringskamper har så langt ikke vært Nordlies styrke. Han har vært i kvalifisering til Eliteserien med Sandefjord, Vålerenga og Fredrikstad, men har fortsatt til gode å gå seirende ut.

