Oftedal kriget seg til VM-seier, Norge vant 28-25 over Serbia

Norge slet og slet i angrep i nesten 20 minutter. Uttellingsprosenten var helt nede i 45 prosent, og da blir det trøbbel som en så habil motstander som Serbia.

De norske skuddene bedret seg inn mot pause. Det var nok til å snu 9-11 til 13-12 ved halvtid.

Oftedal fikk en brutal smell i 1.-omgangen. Hun kom i full fart og ble klemt mellom to serbiske spillere. Den ene var dessverre banens største, Dragana Cvijic, på nær 90 kilo fordelt på 183 centimeter.

Det sa pang før den norske kapteinen ble liggende på gulvet en liten stund. Hun kom seg opp etter hvert. Like etter var det keeper Silje Solbergs tur til å gå ned for telling. Hun fikk et skudd i ansiktet.

Tar alt?

Norge jobbet hardt og gikk opp i en firemålsledelse i løpet av de ti første minuttene av 2.-omgangen. Det var også rykket som avgjorde kampen.

Solberg er i kjempeform, og keeperen reddet mange viktige skudd også denne tirsdagskvelden i Japan.

Veteranen Camilla Herrem tok de fleste sjansene når de kom.

Lagkaptein Oftedal var som vanlig involvert i svært mye av det angrepsspillet. Hun er og blir motoren i det norske laget som har flere sentrale navn ute med skader.

Emilie Hegh Arntzen vokse stadig utover i kampen og scoret sju ganger, flere viktige mål.

Maks uttelling

Norge er på jakt etter sin fjerde VM-tittel. De tre forrige kom i 1999, 2011 og 2015. De to siste under dagens landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Etter de tre første spilledagene i Kumamoto ser det svært positivt ut for Norge. Mye tyder på at gruppespillet ender med fem norske seirer. I så fall gir det et perfekt utgangspunkt foran hovedrunden.

Dit kommer også tre lag fra gruppen til Frankrike, Sør-Korea, Danmark og Tyskland.

Har Norge flaks roter lagene i B-gruppen vekk poeng i innbyrdes oppgjør. Det kan gjøre at Norge er alene om å starte hovedrunden med fire poeng.

Torsdag spiller Norge mot Angola. Fredag venter Nederland.

