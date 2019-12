Supertalentet Evjen med prisdobbel – årets spiller i Eliteserien

ntbsport

Evjen har hatt en supersesong for gultrøyene fra Bodø. Med 13 scoringer, fire målgivende pasninger og glitrende spill bidro han sterkt til at Glimt endte på sølvplass i Eliteserien.

Han hadde skarp konkurranse fra Moldes Magnus Wolff Eikrem og ligaens toppscorer Torgeir Børven (Odd) om prisen som årets spiller, men vant like fullt.

Tidligere på gallaen Fotballfesten 2019 hadde han vunnet prisen for årets spiller i konkurranse med lagkameratene Patrick Berg og Fredrik Bjørkan.

Blir proff i Nederland

Etter gjennombruddet i Eliteserien ble Evjen raskt finsiktet av speidere fra mange europeiske storklubber. Fra nyttår er han klar for nederlandske AZ fra Alkmaar.

– Det kommer til å bli spennende, akkurat som det ble her i år. Dessverre ble Molde litt for sterke. Jeg tar med meg denne prisen, sa han under utdelingen.

Evjen gledet seg også over at Glimt-trener Kjetil Knutsen ble kåret til årets trener.

– Det synes jeg han fortjener, virkelig. Vi skal absolutt hjem og feire dette.

Spitse-heder

Vålerengas Sherida Spitse vant prisen som årets spiller i Toppserien. Hun har bidratt sterkt til at VIF er blitt et topplag som har utfordret LSK Kvinner om både serie- og cupgull.

29-åringen, som var med å vinne EM-gull for Nederland i 2017 og VM-sølv i år, kom til Vålerenga før 2018-sesongen. I mai i år forlenget hun kontrakten ut 2021.

Spitse har spilt 175 landskamper for Nederland og var tidligere kaptein for de oransje. Hun har også spilt for LSK Kvinner, Twente og Heerenveen.

I mennenes 1. divisjon ble Aalesunds Niklas Castro kåret til årets spiller.

Prisdryss

En rekke priser i norsk toppfotball deles mandag ut under gallaen Fotballfesten. Den kanskje aller gjeveste, Kniksens hederspris, gikk til keeperveteranen Ingrid Hjelmseth og Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Jeg er helt satt ut. Det er en helt utrolig stor ære. Jeg setter utrolig stor pris på alle de fine ordene som ble sagt om meg her, sa Hjelmseth før hun takket medspillere, trenere og familien.

Berntsen ønsket å takke alle dem som ikke er i rampelyset, men som legger ned en hard jobb i klubbene.

– Tusen takk til alle dere som står på der ute hver eneste dag. Dette var kjempestort, sa mannen som skal lede Viking i cupfinalen neste helg.

Tidligere på kvelden ble Julie Blakstad (Fart) kåret til årets unge spiller i Eliteserien. Molde-spissen Ohi Omoijuanfo ble kåret til årets spillerforbilde.

Også toppscorerne Børven og Kennya Cordner (Sandviken) ble hedret under gallaen.

