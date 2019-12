Straffeseier for Zuccarellos lag mot gamleklubben

ntbsport

Det sto 2-2 etter ordinær tid etter at Zach Parise utlignet for Wild med en spektakulær backhandvolley 2.30 minutter før slutt i siste periode. I straffeslagkonkurransen scoret Wild på tre av fire forsøk, gjestene på bare to.

Dermed tok Minnesota Wild poeng for niende kamp på rad. Etter en svak sesongstart har Zuccarellos lag begynt å finne formen og klatre på tabellen.

Parise scoret på hjemmelagets første straffeslag, men Stars svarte ved Joe Pavelski. Kevin Fiala scoret igjen for Wild, men Tyler Seguin utlignet. De fire første forsøkene endte i scoring.

Zuccarello var den første som misset da hans forsøk ble reddet, men Alexander Radulov feilet rett etterpå for Dallas. Da Mikko Koivu i sin 1000. NHL-kamp satte inn 3-2 for hjemmelaget, var Corey Perry tvunget til å svare for gjestene, og det greide han ikke.

Koivu ble dermed matchvinner i jubileumskampen. Han er den første som har spilt 1000 kamper for Minnesota Wild.

Etter en målløs første periode ga Fiala hjemmelaget ledelsen i overtallsspill vel halvveis i midtperioden. Det gjorde han med assist fra Koivu og Parise.

John Klingberg utlignet i et overtallsspill for gjestene, og i siste periode scoret Blake Corneau det som en stund så ut til å bli vinnermålet for Stars. Parise ville det annerledes, og etter 57.30 utnyttet han en keeperretur i et nytt overtallsspill til å sette inn 2-2 på elegant vis.

Zuccarello spilte 15.22 minutter inkludert 12 sekunder i overtall. Han hadde to skudd på mål, blokkerte fire skudd og erobret pucken en gang. Han var på isen da Stars scoret kampens eneste mål i fem mot fem, og han fikk dermed minus en i sin del av kampen.

