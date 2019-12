Norsk VM-utklassing 36-20 mot Slovenia, debutanten Bakkerud storspilte

ntbsport

Kongsberg-jenta var meget sentral da Norge snudde kampen før pausen. Hun fortsatte å hamre inn mål i andreomgangen og sluttet på seks scoringer.

– Jeg hadde lyst at å gjøre det bra og det synes jeg jo at jeg klarte i dag, og det er gøy. Jeg vet at jeg er en god håndballspiller og er jo tatt med her for at jeg skal skyte. Så jeg må jo bare stole på de egenskapene jeg har der, sa Bakkerud etter storseieren i en kamp Norge dominerte fullstendig.

Prestasjonen var såpass solid at det fort kan bli fem norske seirer på fem kamper i puljespillet.

– Det har vært en drøm å få spille mesterskap for Norge helt siden jeg var liten. Forbildet mitt ble tidlig Gro Hammerseng, sa Bakkerud til NTB dagen før VM-start.

Sterke skyttere

Slovenia har mange gode håndballspillere, men å løpe hjem i forsvar er ikke det de liker best. Marit Røsberg Jacobsen og Silje Waade utnyttet det og ordnet raskt 2-0-ledelse.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson satt opp en blokk med sine høyeste jenter (Kari Brattset Dale, Emilie Hegh Arntzen og Silje Waade) i midtforsvaret. Den fikk kjørt seg i starten mot Slovenias råsterke skyttere. Ana Gros blåste tidlig inn fire mål fra distanse i tillegg til en følsom lobb.

Flere norske tekniske feil i andre enden av banen bidro til at Slovenia snudde til 7-4-ledelse. Det ble til 8–5 etter at Tjasa Stanko fikk fritt leide for nær det norske målet.

Uredd

Bakkerud styrte mye av scoringsproduksjonen da Norge overtok føringen. Mesterskapsdebutanten dro til med tre mål fra distanse på kort tid og sikret 12-11 til Norge.

Tross en litt rufsete omgang i angrep med for mange unødvendige balltap, ledet de norske jentene med et mål (13-12) ved pause.

Slovenia begynte å slite med uttellingen mot slutten av førsteomgangen. Trenden fortsatte i starten av den andre mot et aggressivt forsvar og en meget god keeper i Silje Solberg. Det utnyttet Norge til å løpe inn to kontringsmål og ta ledelsen 15-12.

Tre distanseskudd fra Bakkerud gikk også inn tidlig i omgangen, og så var Slovenia plutselig fem mål bak og i praksis ute av kampen.

Marit Røsberg Jacobsen var også i kjempeslag og scoret flest av alle de norske jentene.

Fordel

Norge vant 47-16 over i Cuba lørdag. Tirsdag møter det norske laget Serbia. Serberne mangler sin store stjerne Andrea Lekic (skadd) og er klart hemmet av det.

Så avsluttes gruppespillet for Norge mot Angola (torsdag) og Nederland (fredag).

De tre beste fra puljen avanserer til hovedrunden. Skulle Norge vinne alle sine gruppekamper, er laget sikret å starte neste VM-fase med fire poeng.

