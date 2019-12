Tre av tre for Riiber i Ruka – har aldri følt seg bedre

ntbsport

Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro sikret helnorsk pall på søndagens 10 kilometer.

Bare østerrikeren Franz Josef Rehrl skilte fem nordmenn, med Einar Lurås Oftebro på femte og Espen Bjørnstad på sjetteplass.

Riiber vant med over to minutter i søndagens renn. Den store avstanden skyldes et godt hopprenn og et delvis lureløp bak ham.

Men det skal også sies at han har vært suveren alle tre dager i Ruka.

Er dette den sterkeste trippelen som er levert av Riiber?

– Kanskje. Lillehammer i fjor var en veldig bra helg, men jeg kan skrive under på at dette var hakket bedre. Jeg hadde god kontroll alle tre dager og fikk en god opplevelse. Det er deilig å kunne starte på denne måten, sa Riiber til NTB.

Opp mot det beste

– Har du noen gang vært bedre?

– Jeg hadde enkeltrenn i fjor der jeg hadde nivået som jeg holder nå, men nå hoppes det veldig bra i laget og jeg er med og matcher både Jens (Lurås Oftebro) og Espen (Bjørnstad) i bakken og kan vinne skirenn på høyt nivå. Det er opp mot det beste jeg har vært.

– Det at det er så mange andre gode norske i toppen for tiden, er det med på å gjøre deg bedre? Gjør det deg ekstra skjerpet?

– Jeg har merket at det er et ekstra press fordi det er så høyt nivå i laget. Da får du lyst til å vise at du er den beste nordmannen.

Stim

Allerede kommende helg er det to nye renn i Lillehammer. Det er også en konkurransehelg i Ramsau før jul.

Spørsmålet er hvordan Riiber skal holde formen inn mot de neste rennene.

– Nå blir det mye hvile fram mot Lillehammer. Det blir noen korte økter. Det er få konkurranser nå i starten av sesongen. Det blir mye mengdetrening etter Ramsau. Da blir det å ta det med ro på Pellestova sammen med familie og kjæreste, sa Riiber.

Riiber og resten av det norske laget har fullstendig dominert sesongåpningen i verdenscupen. Riiber vant både fredagens og lørdagens renn. Norge har tatt kommandoen i paradegrenen i innledningen av verdenscupsesongen.

