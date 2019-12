Juventus avga poeng hjemme

ntbsport

Ronaldo var heller ikke heldig da han også sto i veien for et skudd fra Paulo Dybala med klar retning mot mål mot slutten av kampen.

Juventus tok oppskriftsmessig ledelsen da midtstopper Leonardo Bonucci hadde kommet seg i angrep og klinte ballen i mål fra utenfor boksen etter 20 minutters spill.

Gleden ble kortvarig, for kun to minutter senere chippet Jérémie Boga ballen over Gianluigi Buffon etter at han ble sendt gjennom av Francesco Caputo.

Sassuolo gikk overraskende i ledelsen etter gavepakker fra Juventus' forsvar og keeper. Matthijs de Ligt spilte ballen rett i beina til Caputo, som skjøt et løst skudd som Buffon ikke klarte å redde.

Litt senere ble de Ligt muligens snytt for straffespark, men det var ingen tvil da Paulo Dybala ble taklet i sekstenmeteren etter 67 minutter og fikk en soleklar straffe. Ronaldo var sikker fra straffemerket og utlignet til 2-2.

Inter kan dermed ta over tabelltoppen om de slår bunnlaget SPAL søndag.

