Tyskland i «dødens gruppe» i fotball-EM

– Dette er dødens gruppe, sa Tysklands landslagssjef Joachim Löw etter at verdensmester Frankrike og europamester Portugal ble trukket inn i gruppe F, der tyskerne er en av vertsnasjonene og skal spille alle sine tre gruppekamper i München.

Lars Lagerbäck kunne konstatere at trekningen plasserte Tsjekkia og VM-finalist Kroatia i gruppe D, der Norge får plass om laget tar seg gjennom nasjonsligaomspillet i mars.

Det norske laget vil da møte både Tsjekkia og VM-sølvvinner Kroatia på Hampden Park i Glasgow i tillegg til England på Wembley i London. Men først må Serbia slås i semifinale og Skottland eller Israel i finale om EM-plass i mars.

– Først og fremst må vi kvalifisere oss. Om vi klarer det, blir England på Wembley en tøff kamp. Kroatia er også en sterk motstander, og det samme gjelder for Tsjekkia, selv om England og Kroatia vil være favorittene i gruppa, sa Lagerbäck til fotball.no.

– Logistikkmessig er jeg fornøyd med at vi eventuelt skal spille i England og Skottland, men vi har fortsatt en lang vei til EM.

Brutalt

Lagerbäcks trekning var langt mindre brutal enn den som ble hans tidligere arbeidsgiver Island til del. Erik Hamrens lag blir fjerde lag i «dødens gruppe» om laget skulle greie å ta seg gjennom nasjonsligaomspillet for A-divisjonen.

– Det er den vanskeligste av alle gruppene. Trøsten er at de andre sikkert ikke er gladere for å møte oss enn vi er for å møte dem, sa Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide kjente to av grupperivalene (Russland og Belgia) allerede før trekningen. Den tredje sto mellom Finland og Wales, og det blir nordisk oppgjør i Parken i første runde av gruppespillet.

– Vi har tro på at vi kan gå videre. På våre beste dager kan vi måle oss med hvem som helst, og det skal vi også kunne gjøre i denne gruppen, men seirene deles ikke ut på forhånd, sa Hareide og lovet å ta Finland på fullt alvor.

Finland er klar for sitt aller første sluttspill på seniornivå.

Spania igjen

Sverige ble trukket inn i gruppe med Spania, som var motstander også i kvalifiseringen. Da ble det svensk 0-3-tap i bortekampen (i Madrid). Det blir bortekamp mot Spania også i sluttspillet, da Luis Enriques lag spiller alle sine gruppekamper i Bilbao.

– Dette var verken det beste eller det verste vi kunne få, men det er en tøff trekning, sa Sveriges landslagssjef Janne Andersson etter at det ble klart at også Polen med målmaskinen Robert Lewandowski blir grupperival. Fjerde lag blir en omspillsvinner.

– Det blir veldig positivt å spille hjemme. Stadion i Bilbao vil fortone seg som en trykkoker for våre motstandere, sa Spania-kaptein Sergio Ramos.

Sluttspillets åpningskamp spilles mellom Italia og Tyrkia på Stadio Olimpico i Roma 12. juni.

Både semifinalene og finalen spilles på Wembley i London. Finalen spilles 12. juli.

