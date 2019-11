Dele Alli avgjorde da Tottenham fortsatte seiersrekken under Mourinho

ntbsport

Hjemmelaget havnet under press i åpningen, men fikk den viktige første scoringen da midtstopper Toby Alderweireld vartet opp med en strålende langpasning til Son Heung-min. Sørkoreaneren la deretter ballen fint til rette for Alli, som kunne løpe den i mål.

Like etter scoringen var det midtstopper Davinson Sánchez sin tur til å sette ballen i mål, men en hands av colombianeren gjorde at målet ble annullert.

Fem minutter ut i 2. omgang gjentok Alderweireld oppskriften fra første omgang. En presis langball inn i feltet til gjestene endte i at Alli kunne ta med seg ballen på brystet og sett inn 2-0.

Etter 56 minutter havnet Alli alene på sekstenmeteren, men upresset satte han ballen over mål. Men lite gjorde det da Son serverte Moussa Sissoko med 20 minutter igjen å spille. På volley økte franskmannen til 3-0.

Men også denne helgen skulle Tottenham slippe inn to sene mål.

Minuttet etter skrudde nemlig den utlånte Liverpool-spilleren Harry Wilson inn reduseringen på et frispark fra drøye 20 meter, og like før slutt satte han inn 3-2 etter en flott samspill med Arnaut Danjuma. Men flere mål ble det ikke for gjestene, som måtte greie seg uten strekkskadde Joshua King.

– Jeg er fornøyd med mange ting i kampen, men vi må forbedre enkelte ting, noe som er normalt. Vi verken startet eller avsluttet kampen bra, men vi var gode i lange perioder, sa Mourinho.

Med tre nye poeng er Tottenham oppe på 5.-plass før de fire siste kampene som avslutter den 14. serierunden søndag.

Enveiskjøring endte i tap

Chelsea måtte i byderbyet mot West Ham klare seg uten toppscorer Tammy Abraham, som ikke ble klar etter skaden han pådro seg mot Valencia i midtuken. Den engelske 22-åringen skulle vise seg å bli savnet for de blå fra London vest, som aldri fant veien til nettmaskene og tapte 0-1.

Den første omgangen var enveiskjøring fra ende til annen, men verken Olivier Giroud, Pedro eller Christian Pulisic maktet å sette ballen i mål. Da benyttet Aaron Cresswell sjansen da West Ham kom på en sjelden visitt i åpningen av 2. omgang.

Venstreback Cresswell dro seg inn fra venstre og bøyde ballen på elegant vis bort i det høyre hjørnet til 1-0 for West Ham. Michail Antonio fikk ballen i mål igjen for gjestene etter 67 minutter, men en kontrollsjekk med VAR viste at ballen berørte armen.

Dermed ble det med det ene målet og overraskende seier til West Ham, som tok en kjærkommen trepoenger etter åtte ligakamper på rad uten seier.

Viktig Southampton-seier

James Ward-Prowse skrudde et frispark i krysset i det 83. minutt da Southampton vendte til 2-1-seier i bunnoppgjøret mot Watford.

Ismaïla Sarr ga gjestene ledelsen med sitt første seriemål siden overgangen fra Rennes i sommer, og lenge så tabelljumboen ut til å være på vei mot tre poeng som ville løftet laget forbi både Southampton og Norwich.

Hjemmelaget vendte kampen i det siste kvarteret. Danny Ings utlignet i det 78. minutt med sitt sjette mål på de åtte siste seriekampene, og det duket for Ward-Prowses mål som gjør at Southampton nå er bare to poeng fra trygg grunn. Det er to poeng ned til Norwich og fire til Watford.

Crystal Palace tok sin første trepoenger etter fem kamper uten seier. Det forløsende målet sto lagets stjerne Wilfried Zaha for da han på overtid i første omgang dro seg inn i boksen fra venstre og banket ballen knallhardt ned i det nærmeste hjørnet. 12 minutter før slutt fastsatte Jeff Schlupp resultatet til 2-0 for bortelaget etter en forsvarstabbe fra vertene.

