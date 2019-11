Norge er for lite for «superamatøren»

ntbsport

– De hadde aldri tidligere fått en henvendelse fra en privatperson om å leie bokser på Grosbois (verdens største treningssenter for travhester i Paris). Jeg fikk bare leie ut november, så det er tydelig at de ønsker å se resultater før de vil gi meg plass framover, sier «Superamatøren» fra Skien til Equus.

Amatør er for øvrig et ord 51-åringen hater, selv om det er lisensen han har. Prestasjonene gir ham rett. Telemarkingen har de to siste årene havnet på 14. og 10. plass på den norske trenerstatistikken.

Over fem millioner er kjørt inn på bare 95 starter og kun fem starthester. Det er eksepsjonelle tall med tanke på at hans profesjonelle konkurrenter som Øystein Tjomsland, Trond Anderssen og Frode Hamre har 40–70 flere hester i trening.

51-åringen eier alle sine hester selv, og i september vant Custom Colt Norges største unghestløp, Kriteriet. Totalt i år har hesten tjent 1,3 millioner.

– Jeg er profesjonell

– Jeg liker absolutt ikke stempelet amatør. Jeg er profesjonell og lever godt av å trene mine egne hester. Nå er tiden inne å prøve noe nytt.

– Det er som i all sport og idrett. Hvis du ikke klarer å fornye deg, blir du fort tatt igjen, sier Rorgemoen, som er kjent for å trene sine hester hardt og tidlig.

Det har gitt resultater, og nå vil han bryne seg mot Europas beste under det franske Vintermeetinget. Der ligger det 131 millioner i potten og stevnet varer fram til mars. Det er så lenge han har tenkt å bli – om han da finner et permanent sted for seg og hestene.

Starter fredag og lørdag

– Jeg må prestere fra dag en, og samtidig lære meg fransk. Jeg er her alene, og alt jeg gjør er å trene hest og forsøke å gjøre meg forstått. Jeg starter 2-åringene Custom Carrera fredag og Custom Cheval lørdag (begge løp med 300 000 til vinneren).

Veien videre stakes nok mye ut fra hva hestene presterer der, i alle fall med tanke om å leie plass på Grosbois.

– Om ikke så får vi se hva som skjer. Planen er i alle fall å være i Frankrike fram til mars, sier Henry Rorgemoen før sin første start på verdens største travbane, Vincennes.

(©NTB)