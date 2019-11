Rallystjernen Ogier signerte for Toyota

ntbsport

Den franske 35-åringen kommer fra Citroën for å kjøre det som antas å bli hans siste sesong før han legger opp.

Waliseren Elfyn Evans og den 19-årige finnen Kalle Rovanperä skal også kjøre for Toyota neste år. De har begge signert toårskontrakter.

– Jeg er veldig fornøyd med førerne vi har sikret for neste sesong. Det gir oss god balanse i jakten på flere VM-trofeer, sier teamsjef Tommi Mäkinen.

Ogier vant VM seks år på rad inntil han i år ble detronisert av Toyota-fører Ott Tänak. Estlenderen forlot Toyota og signerte for Hyundai, og nå tar Ogier hans plass.

Evans og Rovanperä overtar plassene til Jari-Matti Latvala og Kris Meeke, som ikke fikk ny kontrakt.

– Jeg er veldig glad for å gå løs på en ny utfordring med Toyota. Målet vårt er klart. Vi vil tilpasse oss hurtig, prestere så snart som mulig og prøve å vinne tilbake VM-tittelen, tvitret Ogier.

Han ble verdensmester med Volkswagen i 2013-16 og med Ford i 2017-18. Året i Citroën ble ikke noen suksess. Etter at han offentliggjorde at han ville bytte lag, besluttet Citroën å trekke seg fra rally-VM «fordi vi ikke har en førsteklasses fører tilgjengelig for 2020-sesongen».

Ogiers kartleser Julien Ingrassia følger ham til Toyota.

