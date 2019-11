Forsberg-dobbel på overtid berget Leipzig-avansement

ntbsport

Emil Forsberg scoret to ganger på overtid og sørget for at tyskerne er sikret minst 2.-plass i gruppe G. Tar de poeng borte mot Lyon i siste kamp, vil de også vinne puljen.

– Det er en fantastisk følelse. Det er denne typen øyeblikk vi jobber hardt for og drømmer om. Å klare det gir en fantastisk følelse. Jeg er så stolt over laget og det vi oppnådde i dag. Du kan absolutt si at jeg er veldig, veldig glad, sa Forsberg etter kampen.

Leipzig tok seg til cupspillet i mesterligaen for første gang, men det var ikke gitt at det skulle gå slik. For gjestene fra Portugal, som har slitt tidligere i gruppespillet, sjokkerte tyskerne.

Pizzi scoret etter 19 minutter, mens Vinicius doblet ledelsen etter snaut timen. Først helt på tampen lyktes hjemmelaget. Leipzig fikk straffe da kampen gikk inn i overtiden, og svenske Emil Forsberg var iskald da han satte ballen i mål fra elleve meter.

Seks minutter inn i tilleggstiden headet Forsberg inn 2-2 og sørget for uavgjort.

Viktig Zenit-seier

Leipzig topper gruppen med ti poeng. Lyon og Zenit St. Petersburg ligger på sju poeng, mens Benfica har fire og er utslått.

Zenit slo Lyon 2-0 på hjemmebane onsdag og er foran franskmennene på innbyrdes oppgjør. Russerne er imidlertid ikke garantert avansement selv med seier borte mot Benfica i siste kamp. Dersom Leipzig, Lyon og Zenit alle ender på ti poeng, vil russerne ende på 3.-plass i gruppen.

Artjom Dzjuba sendte vertene i føringen på tampen av første omgang onsdag. Den store, sterke Zenit-spissen headet inn en corner fra Douglas.

Lyon måtte klare seg uten den skadde stjernespissen Memphis Depay, og franskmennene slet med å spille seg til store sjanser.

I stedet kom 0-2 bakover på litt uheldig vis etter 83 minutter. Skuddet fra Magomed Ozdojev endret retning i hælen til en Lyon-forsvarer, og dermed var keeper Anthony Lopes utspilt.

