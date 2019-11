Tour of Norway kan bli avlyst

ntbsport

Rittsjef Roy Hegreberg bekrefter tirsdag overfor TV 2 at det meste tyder på at det går mot avlysning.

– Tour of Norway har blitt et veldig stort og krevende arrangement. Vi har ingen arena, så det er veldig kostbart å arrangere det med de kravene som nå finnes og med så store lag som vi har på besøk. Vi vet hva som kreves, og per dags dato har vi ikke dekning for å kunne gjøre det i 2020, sier han til kanalen.

– Med de signalene vi har fått så langt, så ser vi ikke at det kommer til å løse seg. Og da ser vi det som mer riktig å avlyse 2020 og begynne å fokusere på 2021, for å sikre en finansiering som gjør at vi kan gjennomføre det da, fortsetter Hegreberg.

Han opplyser at det mangler rundt seks millioner for å kunne få neste års arrangement i havn.

Totalt har regjeringen satt av 25 millioner til internasjonale sykkelritt i Norge på statsbudsjettet for neste år. 15 av dem er øremerket Arctic Race of Norway, mens Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skal ha resten.

Mye tyder på at Ladies Tour of Norway får en betydelig del.

– Vi har bygget oss opp år etter år, men nå har vi kommet til et punkt hvor det rett og slett ikke går lenger. Og da synes vi det er mer riktig å ta et års pause for å sikre finansieringen for fremtiden, enn å ta på oss et arrangement vi ser vi ikke har dekning for per dags dato, sier Hegreberg til TV 2.

Alexander Kristoff vant 2019-utgaven av Tour of Norway.

