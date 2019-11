Spillselskap gir ikke opp kampen mot spillmonopolet, anker tingrettsdom

ntbsport

Spillselskapet gikk rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol, men tapte da saken var oppe i Oslo tingrett og ble dømt til å betale 754.000 kroner i sakskostnader.

Dommen fra Oslo tingrett forelå i slutten av forrige måned. Det var første gang siden 2008 at et spillselskap gikk rettens vei for å utfordre enerettsmodellen.

Nå er det innlevert ankeerklæring i saken.

«Norsk Lotteri står fast på at enerettsmodellen ikke er en restriksjon som er et egnet virkemiddel for oppnåelsen av de EØS-rettslige legitime hensynene som eneretten forfølger. Videre bestrider Norsk Lotteri at eneretten til Norsk Tipping anvendes på en systematisk og konsistent måte», heter det blant annet i en pressemelding fra selskapet.

Norsk Lotteri saksøkte staten ved Kulturdepartementet etter å ha fått avslag på to søknader om å få starte som spilltilbyder. Avslaget var begrunnet i dagens enerettsmodell. Den innebærer at kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespill i Norge.

Sentralt i søksmålet sto Norsk Lotteris påstand om at enerettsmodellen ikke oppfyller kravene i EØS-avtalen. Den sier at en enerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å være legitim; den må oppfylle legitime formål, være egnet til å tjene disse formålene og være nødvendig for å oppnå aktuelt beskyttelsesnivå.

Det ble også pekt på at Norsk Tippings markedsføring, der det oppfordres til spill ved at man blant annet lokker med store gevinster i reklamene, bryter med retningslinjene i EØS-avtalen.

Regjeringsadvokat Magnus Schei avviste på sin side påstandene om brudd på EØS-retten. «Staten er ikke enig med saksøker om at enerettsmodellen ikke er egnet til å motvirke negative konsekvenser av pengespill», skrev han i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

Oslo tingrett konkluderte i sin dom med at dagens enerettsmodell er «nødvendig» og at «ivaretar legitime hensyn».

(©NTB)