Dybala-frekkis sikret Juventus gruppeseier

ntbsport

Juventus var allerede klar for avansement da kampen mot Atlético Madrid ble sparket i gang i Torino, og med seier var også gruppeseieren sikret. Den biffen fikset Paulo Dybala på overtid av den første omgangen.

Juventus har nå 13 poeng før den siste runden. Nærmeste utfordrer på tabellen er Atlético Madrid med sju poeng, som nå må jobbe for avansementet.

Madrid-laget møter tabelljumbo Lokomotiv Moskva i siste kamp, og med seier der er spanjolene videre til utslagsrundene.

Da det så ut som første omgang skulle ebbe ut som en målløs affære, fikk italienerne frispark nesten nede ved dødlinjen. Og da alle forventet at argentineren skulle lempe ballen inn i feltet, dundret Dybala ballen knallhardt i mål.

Det skulle vise seg å bli kampens eneste mål, noe som var smått utrolig ettersom kampen inneholdt flere store sjanser.

Mesterligakamp nummer 100

I gruppens andre kamp vant tyske Leverkusen borte mot Lokomotiv Moskva. I sin mesterligakamp nummer 100 vant Leverkusen 2-0, noe som gjør at tyskerne er med i kampen om avansement i turneringen.

Gjestene tok ledelsen allerede etter ti minutters spill etter et selvmål av Rifat Zjemaletdinov. En klarering etter en corner gikk i Zjemaletdinovs kne og dalte inn i nettmaskene bak egen keeper.

Kampen ble senere avgjort med en kunststykke av et volleyskudd, signert Sven Bender. Ti minutter etter pause lobbet Charles Aránguiz ballen over forsvaret og Bender hamret ballen i mål fra skrå vinkel i duell med Vladislav Ignatjev.

Dermed har tyskerne fortsatt muligheten til avansement i mesterligaens gruppe D, selv om mye skal gå Leverkusens vei for at det skal skje. Da må Atlético Madrid avgi poeng hjemme mot tabelljumbo Lokomotiv Moskva, samtidig som Leverkusen må vinne hjemme mot gruppeleder Juventus. Det høres vanskelig ut, men er ikke umulig.

Revansje

Begge lag hadde flere store sjanser til å pynte på resultatet, men det ble med de to målene i den russiske hovedstaden. Gjestene kan blant annet takke sin keeper Lukáš Hrádecký for at de holdt nullen. Finnen vartet opp med et par svært gode redninger.

Da lagene møttes i det omvendte oppgjøret i gruppespillet vant det russiske laget 2-1, denne gangen fikk tyskerne revansj, og tomålsseieren gjør at laget er garantert europacupspill på nyåret. 3.-plass gir spill i europaligaen.

Juventus leder gruppe D med 13 poeng, mens Atlético Madrid har sju. Tirsdagens seier fører Leverkusen opp på tredjeplass med seks poeng, mens Lokomotiv Moskva er tabelljumbo med tre poeng.

Dermed er alt håp om avansement over for Lokomotiv Moskva.

(©NTB)