Carlsen vant og satte rekord tross magetrøbbel: – Det har vært brutalt

ntbsport

Nordmannen gikk inn i tirsdagens ni siste lynsjakkpartier med fem poengs ledelse. Utgangspunktet kunne knapt vært bedre, og avslutningsdagen ble sportslig sett en parademarsj for 28-åringen fra Lommedalen.

Turneringsseieren var et faktum da han spilte en rask remis mot russiske Ian Nepomnijasjtsji i det sjette partiet. Duellen var over etter kun ti trekk.

Problemfri var likevel ikke veien mot seieren for den norske verdensmesteren. Carlsen innledet tirsdagen med mageproblemer.

– Det som skiller dette partiet fra de foregående, er at jeg i det minste klarte å holde meg ved brettet. Det er jo bra. Starten på dagen var ganske brutal. Jeg har slitt med noe magegreier. Folk vil definitivt ikke høre detaljer, men det har vært tøft, sa han til arrangørens TV-sending etter sju spilte partier tirsdag.

Klar bedring

Mageproblemene avtok til alt hell utover dagen.

– Problemet med de første partiene i dag var at jeg fysisk sett ikke kunne spille. Nå som jeg faktisk kan det, ser jeg fram til de siste partiene, sa Carlsen videre da tre partier gjensto.

Et klart bevis på verdensmesterens magetrøbbel kom allerede i dagens første parti. Der sikret nordmannen seg et halvpoeng mot hjemmehåpet Vidit Gujrathi. Til de flestes overraskelse tok spillerne hverandre i hånden etter bare fem trekk.

Selv Gujrathi så forbauset ut i etterkant, mens Carlsen raskt forsvant ut av lokalet.

Tapte for Ding igjen

Remis ble det også i de påfølgende partiene mot Anish Giri og Hikaru Nakamura, før Carlsen beseiret indiske Harikrishna Pentala med hvite brikker i det fjerde.

Ding Liren var den eneste spilleren i feltet som maktet å beseire den formsterke norske verdensmesteren under mandagens lynsjakkpartier, og tirsdag gjentok kineseren bragden.

Det rokket uansett ikke ved at Carlsen har vært den klart beste spilleren i Kolkata. 28-åringen slo tilbake etter tapet og avgjorde turneringen med et halvpoeng i neste parti mot Nepomnijasjtsji.

Rekord

I de tre siste partiene slo Carlsen Levon Aronian og Vishy Anand, før det ble remis mot Wesley So. Dermed endte han på 5,5 poeng av ni mulige tirsdag – og 27 poeng totalt i turneringen i Kolkata.

Det siste er rekord i Grand Chess Tour-sammenheng. Aldri har en spiller tatt mer enn 26,5 poeng i en turnering der det spilles hurtig- og lynsjakk. Den gamle bestenoteringen hadde Carlsen selv fra turneringen i Elfenbenskysten tidligere i år.

Amerikanske Nakamura ble nummer to i Kolkata. Han var slått med fire poeng av nordmannen.

Tirsdagen ble for øvrig særdeles innbringende for sjakkverdensmesteren fra Lommedalen. For seieren i Kolkata innkasserte Carlsen 37.500 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 345.000 norske kroner.

(©NTB)