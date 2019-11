Abramovitsj avviser Chelsea-salg

ntbsport

Det forteller styreleder Bruce Buck i et intervju med den engelsk avisen The Guardian.

Abramovitsj har slitt med visumtrøbbel i Storbritannia og har nå israelsk statsborgerskap, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er årsaken til at Chelsea-eieren ikke har vært på Stamford Bridge siden våren 2018. Likevel har han ingen planer om å selge klubben, ifølge Buck.

– Absolutt ikke. Jeg har ikke hørt noe fra Roman som tilsier «Ja, la oss selge denne klubben» eller noe i den duren, sier Chelsea-toppen.

– Vi får en del henvendelser av folk som vil kjøpe Chelsea på billigsalg. Vi har ikke så mye å si til de folkene.

Han forteller også at Abramovitsj er like mye involvert nå som tidligere, selv om han ikke er i London lenger.

– Han er involvert. Han er med i samtaler om alt fra nye spillere til kontraktforlengelser. Roman snakker med Marina (Granovskaia, Chelsea-direktør) opptil flere ganger hver dag, sier Buck.

Chelsea har kun tre lag foran seg på tabellen i Premier League etter 13 serieomganger. Mannskapet til Frank Lampard har imponert, til tross for at det ble tap for Manchester City lørdag.

