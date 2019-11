Sondre Rossbach storspilte for Odd da de tok langt seg mot Europa

ntbsport

Odd gjorde nok en gang jobben på hjemmebane da de tok sin tolvte seier på eget kunstgress og forble ubeseiret på hjemmebane i år. Mye av æren skal keeper Sondre Rossbach ha. Sisteskansen sto en strålende kamp og reddet Odd ved flere anledninger.

Det betyr at ett poeng borte mot Haugesund er nok til å sikre bronsen og europacupspill neste sesong. Skulle man imidlertid gå tapende ut av den avgjørende kampen, er man avhengig av at Rosenborg ikke slår Ranheim.

Den forløsende scoringen kom to minutter før pause da Tobias Lauritsen dro seg inn fra høyrekanten og fant Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven. I duellen med Kent-Are Antonsen ruvet Børven høyest og headet inn 1-0.

Reddet poeng på slutten

Etter timen spill avgjorde Fredrik Oldrup Jensen på langt nær kampen etter et godt slått frispark fra Espen Ruud, men et straffespark ti minutter før slutt tente et lite håp om poeng for gjestene.

Straffen fra Onni Valakari reddet Sondre Rossbach, men returen fra Magnus Andersen var han uten sjanse til å ta.

Men da Rossbach også sto i veien for Runar Espejord i det 89. minutt, tok Odd de tre svært viktige poengene.

Børven kan etter alt å dømme titulere seg som ligaens toppscorer. Med 21 fulltreffere leder han med seks mål ned til Molde-duoen Leke James og Ohi Omoijuanfo.

Matchvinner Rossbach

Den første omgangen var jevnspilt og uten de helt store sjansene, fram til Odin Bjørtuft forærte gjestene en gavepakke etter 38 minutter med en tversoverpasning som bakerste mann. Espejord fikk muligheten alene med keeper, men Rossbach vartet opp med en matchvinnerredning.

Med kvarteret igjen å spille var sisteskansen helt avgjørende nok en gang da han stoppet Espejord på fem meter med en strålende redning.

23-åringen reddet også straffespark med ti minutter igjen å spille, men kunne lite gjøre med returen som Andersen satte inn.

