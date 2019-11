Sarpsborg-seieren glapp mot Haugesund

ntbsport

For 15 minutter før slutt dukket Martin Samuelsen opp, utlignet for Haugesund og sørget for at det som ville vært en uhyre viktig trepoenger glapp for Sarpsborg.

Etter 1-1 på hjemmebane ligger Sarpsborg fortsatt farlig til, to poeng over direkte nedrykk. I siste serierunde skal Østfold-laget møte Lillestrøm på bortebane.

Haugesund på sin side ligger på en 9.-plass med 37 poeng etter sesongens nest siste kamp i Eliteserien.

Sarpsborg i ledelsen

Det var dystert i høstmørket på Sarpsborg stadion, men etter 17 minutter kom scoringen som lettet på stemningen blant hjemmesupporterne. Kristoffer Zachariassen stanget inn sitt sjette mål for sesongen og sendte sarpingene i ledelsen. Den sto seg til pause.

– Det har vært en ok første omgang. Vi blir liggende for lavt nede og må høyere opp på banen og holde lenger på ballen. For fortsetter vi sånn kan de fort få flere større sjanser mot oss, sa Kristoffer Zachariassen til Eurosport etter først omgang.

Haugesund hadde nemlig flere store sjanser før pause, blant annet et annullert mål.

Haugesund utlignet

Sarpsborg dominerte i andre omgang. Kyle Lafferty var nære å doble ledelsen, men avslutningen ble avverget av Haugesund-keeper Helge Sandvik.

Etter flere sjanser satt den endelig for gjestene etter 75 minutter spilt. Christian Grindheim prøvde først, men Letellier reddet godt. På returen dukket Martin Samuelsen opp og utlignet til 1-1 med et skudd nede i venstre hjørne.

