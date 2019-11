Ada Hegerberg-dobbel da Lyon lekte seg til tre nye poeng

ntbsport

Til tross for at Hegerberg ikke scoret mot PSG forrige helg tok laget tre viktige poeng og skaffet seg en luke på toppen av tabellen.

Søndag sendte 24-åringen fra Sunndalsøra Lyon i ledelsen etter kun elleve minutter. Før pause økte også Nikita Parris ledelsen til 2-0, slik at de tre poengene aldri var truet.

Etter pause la tyske Dzsenifer Marozsán på til 3-0. Helt på tampen satte Hegerberg inn sitt andre mål for dagen og sørget for at sluttresultatet ble 4-0.

Lyon leder den franske toppserien. De har 28 poeng, tre flere enn PSG og sju poeng foran Bordeaux. Karina Sævik spilte de ti siste minuttene for PSG da de slo Reims med 3-1 lørdag.

Hegerberg har scoret tolv mål på ti kamper og er toppscorer i ligaen.

