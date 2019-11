Tottenham-seier i José Mourinhos comeback

ntbsport

José Mourinho hadde ikke tapt en åpningskamp i ny klubb på sin seks foregående kamper, og i møtet med London-rival West Ham var det aldri noen gang tvil om at rekken skulle bli økt til sju.

Da West Ham reduserte til 2-3 var det for sent, Angelo Ogbonnas scoring var omtrent det siste sparket på ballen. Tottenham var i realiteten aldri truet.

– Jeg var veldig fornøyd med over én time av kampen. Vi spilte bra og tok med oss et par ting som vi rakk å trene noe på, men som vi snakket en del om. Vi kunne punktert kampen tidligere, men heldigvis har jeg så lang erfaring fra Premier League at jeg fortalte at det fortsatt kunne være åpent i det 85 minutt selv om vi økte til 3-0. Det virket som spillerne forsto det, sa Mourinho til BT Sport etter kampen.

Portugiserens mannskap la nemlig et bunnsolid grunnlag i første omgang, før de gikk ut og punkterte kampen til 3-0 fire minutter etter pause. Serge Aurier fant Harry Kane med et utsøkt innlegg mot bakre stolpe. Den engelske landslagsspissen hadde få problemer med å score.

– Det viktigste var ikke å vinne med tre, fire mål eller spille fantastisk. Uansett hvordan det ble gjort, var seieren avgjørende for det mentale etter så mange måneder uten borteseier. Guttene er glade, og det var håpet mitt, å få tilbake gleden, oppsummerte 56-årige Mourinho.

Tottenham hadde ikke vunnet borte i ligaen siden 2-1-seieren mot Fulham i januar.

Mourinho hyllet Dele Alli

I kjent Mourinho-stil hadde Tottenham god balanse i laget, slik at Dele Ali fikk tid og rom til å boltre seg i rommet mellom forsvaret og midtbanen til West Ham. 23-åringen sto bak de to første målene.

Etter kampen ble 23-åringen fullrost av Mourinho.

– Jeg er glad på Dele Alli sine vegne. Jeg har brukt tid med han på trening og utenfor banen. Vi snakket om at Dele må tilbake på sitt beste nivå. Han er for god til å ikke spille på landslaget, han er for god til å ikke være en viktig spiller for Spurs og han er for god til å ikke være en av verdens beste spillere. Han er en fantastisk spiller, og i dag viste han det, sa Mourinho etter kampen.

Etter å ha skutt seg inn i det 20 spilleminutt, fikk Son Heung-min en gavepakke av en stikker fra Alli kvarterer etterpå. Med en lekker overstegsfinte dro han seg fri mot venstre og banket ballen inn bak en rusten Roberto Jiménez, som voktet buret for en skadd Lukasz Fabianski.

To minutter før pause var Alli og Son Heung-min på farten igjen. Ute på venstrekanten klarte førstnevnte liggende, og på akrobatisk vis, å spille fri sin sørkoreanske makker. Han banket ballen inn via bakken slik at Lucas Mora enkelt kunne skli inn 2-0 og sitt andre mål for sesongen.

Reduserte to ganger

West Ham reduserte til 3-1 etter 73 minutter da Mark Noble fant innbytter Michail Antonio på sekstenmeteren, mens 3-2 lot vente på seg til sekunder før de seks tilleggsminuttene var ferdigspilt.

Dermed er Tottenham tilbake på vinnersporet i ligaen etter fem kamper uten seier. Neste oppgave for de hvitkledde Olympiakos i mesterligaen i midtuka, før Bournemouth og Manchester United venter i ligaen de to påfølgende helgene.

For Manuel Pellegrini og West Ham er der derimot krise. Laget står med fem tap og to uavgjort på de sju siste ligakampene. Nedrykksstreken nærmer seg faretruende for chileneren.

